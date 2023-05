Un masterclass per l’Accademia

Oggi il Maestro Betim Krasniqi, docente di trombone e musica da camera presso la facoltà delle Arti dell’Università di Pristina e primo trombone dell’Orchestra Filarmonica del Kosovo, terrà un’importante masterclass online per l’Accademia di musica di Massignano. In collegamento via Zoom dalla sala consiliare del Comune di Massignano, dove parteciperanno numerosi studenti di strumenti ad ottone, il Maestro Krasniqi ascolterà le esibizioni degli allievi e darà loro consigli sulle peculiarità tecniche ed interpretative. Sarà collegata anche la Filarmonica di Castelfidardo, dalla cui "Città della musica" si esibiranno studenti di trombone, eufonio, tromba e tuba, che lo stesso maestro, molto noto in Albania, Macedonia, Turchia, Germania, Italia, Inghilterra e Usa, ascolterà nella sua masterclass. Si tratta di un appuntamento artistico didattico importante per tutti i giovani musicisti.