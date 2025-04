Un materasso sull’Ascoli-Mare. Donna si schianta per evitarlo

Due persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali accaduti nella prima parte della giornata di ieri sulle strade di San Benedetto. Il più singolare quello successo sull’Ascoli-Mare, il più grave quello registratori sulla Nazionale Adriatica a Sud di San Benedetto.

Il primo sinistro è accaduto sulla carreggiata ovest della superstrada poco prima del cavalcavia dell’A 14, in direzione dell’area di servizio. Una donna di 59 anni S. S. alla guida di una Fiat Panda, si è trovata di fronte un materasso al centro della corsia. Nel tentativo di evitarlo ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro il guard rail. Il mezzo è andato semi distrutto e la conducente è rimasta contusa. Soccorsa dai sanitari della potes-118, la malcapitata è stata trasportata all’ospedale di San Benedetto per gli accertamenti clinici e diagnostici. La polizia stradale di Ascoli, che ha eseguito i rilievi dell’incidente, sta cercando di rintracciare il mezzo che ha perso il materasso, causando seri danni e disagi alla viabilità, a quell’ora piuttosto intensa in direzione Ascoli. Inevitabili gli incolonnamenti nel momento dei soccorsi e dei rilievi tecnici.

Il secondo sinistro è accaduto lungo la statale Adriatica all’incrocio con via San Pio X regolato da un impianto semaforico, in quel momento lampeggiante, accanto al negozio di calzature Zappasodi. È rimasto ferito T.R. di 68 anni che viaggiava in sella al suo ciclomotore. Secondo la prima ricostruzione effettuata dal personale della polizia locale, che ha eseguito i rilievi, il ciclomotorista che procedeva lungo la Nazionale diretto verso nord, si è scontrato con l’auto che si immetteva da via San Pio X. Sul posto è accorso un equipaggio della potes-118 di San Benedetto, con medico a bordo dell’ambulanza che, data la dinamica del sinistro, ha chiesto alla centrale operativa l’invio dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato nel piazzale in zona Valle Piana, dov’è avvenuto il rendez-vous con l’ambulanza dell’ospedale che aveva a bordo il paziente già stabilizzato. L’uomo era dolorante, ha battuto la testa, ma è rimasto sempre perfettamente lucido. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Marcello Iezzi