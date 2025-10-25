Un maxi palazzetto dello sport. Ripatransone a caccia di fondi

Il Comune di Ripatransone ha candidato la propria proposta progettuale nell’ambito del Bando Pnrr ‘Sport e Inclusione’, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e finalizzato a favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture sportive accessibili, sostenibili e inclusive. Il progetto è stato redatto dell’architetto Marco Marozzi, dal geometra Simone Traini e dalla geometra Mania Mannocchi, sotto il coordinamento della consigliera con delega allo sport Maria Rita De Angelis. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di rigenerazione urbana e valorizzazione degli impianti sportivi comunali, con l’obiettivo di rendere lo sport uno strumento di coesione sociale e benessere per tutta la cittadinanza.

Il progetto di fattibilità presentato prevede l’ampliamento dell’attuale Palazzetto dello Sport con la realizzazione di un nuovo edificio indoor ad esso adiacente, collegato con un volume di raccordo tra le 2 strutture. L’importo complessivo dei valori è stato calcolato in un milione e 400 mila euro. La struttura di progetto prevede la realizzazione di un campo da Padel e un campo polivalente per Calcetto a 5, Tennis e Pallavolo. In aggiunta, delle aree polifunzionali per eventi e manifestazioni culturali. Oltre ai campi di gioco, sono previsti 2 piccoli spogliatoi e servizi annessi.

La struttura dell’edificio è prefabbricata; sono previsti inoltre un impianto fotovoltaico in copertura e un impianto di illuminazione a Led. Viene garantita fruibilità da utenti con disabilità, dai parcheggi fino ai campi di gioco. Su tale progetto il Coni regionale delle Marche ha espresso parere di regolarità tecnica. L’Amministrazione comunale, in una nota, esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per la collaborazione tra gli uffici e la componente politica, segno di una sinergia volta a migliorare la qualità della vita e le opportunità per la comunità ripana.

Marcello Iezzi