Un maxi parco all’ex Carbon. Nell’area ci saranno 370 alberi:: "Per la bonifica 6 milioni di euro"

Il punto della situazione verso la riqualificazione dell’area dell’ex stabilimento industriale Carbon ad Ascoli è stato oggetto di un forum promosso da Legambiente e Bottega del Terzo Settore riguardante la progettazione qualificata. In particolare l’attenzione dell’incontro ospitato all’Auditorium Neroni e moderato da Enrico Fontana è stata focalizzata su quello che sarà il Parco del Tronto, vale a dire come verrà trasformata l’area che ospita la vasca di prima pioggia e che è oggetto attualmente di un’opera di bonifica e riqualificazione ambientale che verrà completata entro l’anno, "onde evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea" come ha spiegato l’ingegner Giovanni Battista Pasquariello dell’Unità Tecnica amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del procedimento. "La bonifica costerà 6 milioni di euro, ma è bene sottolineare che abbiamo privilegiato la qualità dell’opera rispetto ai costi, non facendo ricorso ad un’asta al ribasso per appaltare i lavori" ha aggiunto Pasquariello ricordando le difficoltà iniziali che sono state superate riguardo la salvaguardia, in accordo con la soprintendenza, di un muro storico con tre accessi.

"Recupereremo questi spazi e porteremo fino in fondo questo lavoro" ha garantito Pasquariello. In giornata aveva fatto un sopralluogo sul sito il tenente colonnello Nino Tarantino, sub commissario per la bonifica delle discariche abusive. "Siamo soddisfatti di come procedono le cose, consapevoli della grande attenzione sociale che c’è intorno al recupero dell’area Carbon" ha poi detto durante il forum. L’architetto Shirley Mantin, direttore di Land Italia, ha illustrato il progetto del Parco del Tronto. "Occuperà due ettari rispetto al 27 ettari dell’area totale. Vi verranno piantumati – ha detto – 370 alberi in 5.400 mq di superficie arbustiva. L’elemento attrattivo sarà il paesaggio fluviale del fiume Tronto verso il quale il parco è concepito con percorsi panoramici, altri interni al bosco e passeggiate fluviali, con 3 accessi dalla città e un parco giochi con attrezzature ludiche che evocheranno anche il passato industriale del sito".

Sul tema è intervenuta la consigliere dell’Ordine degli Architetti Adele Caucci che ha chiesto lumi sulla funzione delle piante, se solo decorativa o depurativa dell’area del parco fluviale. L’ingegner Pasquariello ha spiegato che il progetto è in itinere e prevede ancora diverse fasi e che coinvolgerà anche l’Ordine degli Architetti, così come altri ordini.

Peppe Ercoli