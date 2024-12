Un medico dell’Ast in servizio per il personale

L’Ast di Ascoli ha siglato una convenzione con la Capitaneria di Porto di San Benedetto per garantire, per un anno, il servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro tramite il medico Massimo Di Febbo. La collaborazione, prima nel suo genere tra i due enti, è stata sottoscritta dal direttore generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, e dal comandante Alessandra Di Maglio. Di Febbo, in possesso dei requisiti necessari, si occuperà di sorveglianza sanitaria per il personale militare e amministrativo, valutazione dei rischi, formazione e tutela della salute dei lavoratori. Entrambi gli enti esprimono soddisfazione, puntando a una collaborazione duratura. "Ringraziamo l’Ast di Ascoli per averci fornito questa figura professionale" sono le parole della comandante della guardia costiera sambenedettese Alessandra Di Maglio.