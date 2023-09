Un mega arrosto di spiedini per entrare nel Guinnes dei primati

Cuochi alzate la fiamma, girate gli spiedini e ... via! La gara è partita. Fornacette accese e fumo a volontà a Castel di Lama, in occasione della fiera del Santissimo Crocifisso, dove si è provato a raggiungere il Guiness dei primati per la cottura del maggior numero di spiedini sulla fornacella più lunga del mondo. Per cercare di strappare il Guinness World Record, più di 2600 gli spiedini arrostiti sono stati cotti in meno di 10 minuti. Una fornacella di oltre dieci metri è stata allestita da cuochi premiati e anche da qualche cuoco improvvisato: tantissime le persone che non si sono lasciate scoraggiare dal fumo, ma hanno partecipato con enfasi alla gara e sperato in un nuovo record. Tra i fornelli anche il sindaco Mauro Bochicchio, che non si è lasciato intimidire dalla sfida, tutto concentrato a cuocere il suo arrosto e a scrivere di nuovo il nome della città nel libro dei record. L’ufficio centrale del Guinness World Record di Londra nel 2010 aveva certificato che a Castel di Lama, durante la fiera del 2009, era stata realizzato ‘Il più grande formaggio del mondo di latte di pecora’ , che i inglese suona The Largest block of cheese - sheep’s milk, risultato inserito nel celeberrimo libro internazionale dei primati. Adesso la cittadina è fiduciosa in questo risultato: "Vogliamo diventare il paese dei record" è il grido di sfida dei lamensi, parole dell’anima e mente dell’iniziativa Riccardo D’Angelo, uno dei titolari dell’osteria di Castel di Lama ‘La casa delle Api’. "Voglio ringraziare quanti hanno creduto in questa iniziativa – ha detto –: gli abitanti di Castel di Lama, l’amministrazione comunale, il notaio Allevi per la certificazione dei record, Peppe Traini per la telecronaca e il supporto, la ditta Icometal che ha realizzato le fornacelle e i collaboratori Cashmere di Sant’Egidio e l’associazione ‘Gente di strada’ di Ascoli".

m.g.l.