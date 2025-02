Un menù speciale per Carnevale: "Le nostre tradizioni per i turisti"

Dopo la ‘Domenica degli amici’ festeggiata la settimana scorsa, quella di domani sarà la ‘Domenica dei Parenti’, altro appuntamento sempre molto affollato nelle settimane che precedono il Carnevale. Giovedì prossimo, Giovedì Grasso, Re Carnevale riceverà dal Sindaco Marco Fioravanti le chiavi della città e per sei giorni il centro storico di Ascoli si trasformerà in una grande festa in maschera. D’altronde la tradizione del Carnevale ascolano è fatta di momenti e riti importanti, compresi quelli della tavola. I giorni in cui la città si colora e si anima con le sue esilaranti ‘macchiette’ sono anche quelli in cui l’aria si riempie dei profumi e degli odori dei cibi tipici di questo periodo. I ‘ravioli incaciati’, i salumi, i ravioli dolci sono solo alcune delle prelibatezze che il Carnevale porta sulle nostre tavole. E’ per questo motivo che l’Amministrazione Comunale e l’Associazione ’Il Carnevale di Ascoli’ hanno voluto stilare un menù tipico che, dall’antipasto al dolce, racconta la tradizione carnascialesca ascolana: i salumi, i ravioli incaciati con cannella e pecorino, il fritto misto, le frappe, i ravioli di castagna, crema e ricotta, il vino cotto. L’idea è quella di dare, a turisti e visitatori ma in generale a tutti i partecipanti al Carnevale di Ascoli, un assaggio di queste tipicità.

Per tale motivo, Amministrazione e Associazione hanno proposto la creazione di tale menù a tutte le attività di ristorazione del capoluogo: "Menù che può essere presentato ai clienti durante i giorni di Carnevale, anche se ovviamente a ciascun bar o ristorante viene lasciata massima libertà di scelta – hanno spiegato il sindaco Marco Fioravanti e il presidente dell’associazione Marco Olori – Da parte nostra, la volontà è quella di far conoscere e apprezzare le tipicità ascolane in questo periodo di festa, condividendo dei momenti di allegria anche a tavola". E i ‘ravioli incaciati’ sono la vera specialità ascolana di questo periodo. Il termine Carnevale deriva dalla locuzione latina ’carnem levare’ , cioè ’togliere la carne’ dalla dieta quotidiana durante il periodo di Quaresima, quindi dal mercoledì delle Ceneri fino alla Pasqua in osservanza del divieto della religione cattolica. E da qui l’usanza di mangiare carne e cibi ricchi dal giovedì grasso fino appunto al martedì di Carnevale. I ravioli di gallina incaciati si preparano con la carne di gallina e il suo brodo che si utilizza per bagnare il pane raffermo. Questo ingrediente e soprattutto la quantità che si aggiungeva alla carne variava a seconda del ceto sociale della famiglia che preparava i ravioli. Le famiglie meno abbienti aggiungevano tanto pane raffermo alla poca carne in modo da aumentare la quantità di ripieno e farci uscire più ravioli possibili, quindi tante porzioni per sfamarsi per più giorni. ’Incaciati’ perché dopo la cottura si cospargono di ’cacio’, di formaggio, pecorino per chi lo gradisce o parmigiano e c’è anche chi aggiunge polvere di cannella. I turisti che arriveranno ad Ascoli a Carmevale non potranno farsi sfuggire questo piatto tipico.

Valerio Rosa