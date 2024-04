Un mese pieno per la ’Lesca’: tutti gli eventi

Non solo libri: sarà un aprile zeppo di attività quello della biblioteca comunale ‘G. Lesca’, che ha programmato una serie di appuntamenti focalizzati su bambini e terza eta. Domani, a partire dalle 10 e per ogni secondo mercoledì del mese, presso i cinque laboratori pediatrici e al centro vaccinale di piazza Nardone, i volontari ‘Nati per leggere’ saranno a disposizione per fornire informazioni sui benefici della lettura condivisa in famiglia, approfondire buone pratiche, consigliare libri e leggere insieme tante storie. Sempre mercoledì, dalle 17 alle 19 in biblioteca, inizieranno le partite libere gratuite di scacchi a cura di Delta-Odv nell’ambito del progetto ‘Sviluppo dei propri talenti’. Sabato 13 in biblioteca, dalle 9.30 alle 12.30, andrà in scena un incontro aperto a famiglie, terapisti e insegnanti sulla comunicazione aumentativa alternativa, a cura dell’associazione Michelepertutti in collaborazione con il Centro Benedetto D’Intino di Milano. Invece alle 16.30, al museo della civiltà marinara, si terrà ‘La rete e il tempo’, rassegna di incontri per nonni e nipoti in collaborazione con il Circolo dei Sambenedettesi nell’ambito dell’azione ‘La lettura non conosce età’ dedicata al dialogo intergenerazionale. Nel corso dell’appuntamento si faranno letture da ‘Giuseppe nei tempi del mare’ dell’autrice Benedetta Trevisani, seguiti da laboratori creativi a cura dello staff del Museo. Ogni intervenuto riceverà in omaggio una copia del libro. Il 15 aprile, dalle 15 alle 19, sarà la volta di ‘Un lunedì da lettori’, nel quale la biblioteca accoglierà futuri genitori e famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni nella sezione loro dedicata. Venerdì 19 alle 17.30 al piano terra della biblioteca verrà inaugurata la rinnovata area ‘baby pit stop’ dotata di nuove attrezzature e scaffali nei quali sono stati sistemati 125 volumi della bibliografia Unicef.