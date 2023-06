Un mese ricco di eventi per donatori e non

Giugno è molto importante per l’Avis perché è in questo mese che si celebra la Giornata mondiale del donatore. Quest’ultima è un’occasione speciale per ringraziare il donatore e per farlo sono stati organizzati eventi con realtà locali con cui l’associazione ha una consolidata amicizia. Ad ‘aprire le danze’ sarà la Miniera delle Arti, stasera, alle 21, al teatro Ventidio Basso, con un bellissimo spettacolo di danza e non solo. Domenica, nell’ambito della mostra ‘La Marguttiana’ organizzata dall’associazione culturale ‘Artemista’, ci sarà spazio per la ‘Marguttiana dei piccoli’ in cui giovanissimi artisti esporranno le loro opere a tema Avis. Il 14 giugno, Giornata mondiale del donatore, verrà acceso e colorato di rosso palazzo dei Capitani, mentre a conclusione di questi eventi, sabato 17 giugno, saranno premiati coloro che non possono più donare. L’Avis ascolana ci tiene a ringraziarli.