Un mese senza posteggi in stazione

Quasi un mese senza il parcheggio della stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli. Da domani l’area sarà infatti completamente off limits per lavori di rinnovamento dei binari ferroviari. Questa misura è stata stabilita dal Comune di San Benedetto con un’ordinanza finalizzata a consentire lo svolgimento in sicurezza di importanti interventi infrastrutturali. Si tratta di una decisione necessaria per migliorare la rete ferroviaria tra Porto d’Ascoli e Alba Adriatica, ma che impatterà sulla disponibilità di posti auto nella zona. L’area parcheggio situata a nord-ovest della stazione è particolarmente utilizzata da pendolari e viaggiatori che quotidianamente usufruiscono del servizio ferroviario. Questo spazio rappresenta un punto nevralgico per tutti coloro che preferiscono lasciare l’auto in una posizione comoda per poi prendere il treno. Tuttavia, con la chiusura forzata per quasi un mese, i cittadini dovranno trovare alternative valide per il parcheggio. I lavori, commissionati dalla Salcef, prevedono il rinnovo dei binari e il risanamento della massicciata, operazioni che richiedono l’uso intensivo di mezzi pesanti e attrezzature specifiche, che necessitano di ampi spazi di manovra.

Per questa ragione, l’intera area parcheggio deve essere liberata e destinata esclusivamente alle operazioni di cantiere, con conseguente divieto di sosta e rimozione forzata per tutti i veicoli non autorizzati.

Questa situazione qualche disagio, inevitabilmente, lo creerà soprattutto ai pendolari già abituati a un parcheggio spesso congestionato nelle ore di punta. La disponibilità ridotta di posti auto nelle vicinanze della stazione potrebbe creare disagi significativi, soprattutto per chi è costretto a viaggiare in treno quotidianamente. I residenti e i viaggiatori sono quindi invitati a pianificare con anticipo i propri spostamenti e a considerare l’uso di mezzi alternativi, come biciclette o trasporti pubblici, quando possibile. I lavori si protrarranno per quasi un mese e rappresentano un intervento necessario per migliorare la sicurezza e la qualità del servizio ferroviario. Anche a San Benedetto, sempre a causa dei lavori, qualche anno fa il parcheggio fu completamente interdetto alla sosta. In quel caso la chiusura durò anni, ben oltre quanto preventivato inizialmente. Per Porto d’Ascoli si tratta però di lavori molto meno complessi e le date di scadenza dovrebbero essere rispettati.