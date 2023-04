Un milione alle manutenzioni, mezzo al cartellone estivo

Avanzo di bilancio, il tesoretto da quasi 3 milioni verrà speso per finanziare il cartellone estivo degli eventi, interventi per il sociale e manutenzioni. La destinazione delle risorse rinvenute in fase di rendiconto, che verrà approvato nel consiglio del 22 aprile, è stata illustrata nella commissione bilancio di ieri sera. L’avanzo consta di 2.989.000 euro, di cui 436mila euro andranno ai settori sport, turismo (283mila) e cultura (153mila) e nello specifico per le manifestazioni previste. Altri 419mila euro verranno destinati al sociale, di cui 175mila euro per contributi agli indigenti, 100mila euro al fondo per il sostegno alla locazione, 85mila euro alla gestione dei centri estivi, 20mila euro per soggetti che operano nell’ambito della disabilità, 20mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 10mila per la manutenzione del Centro Primavera e 9mila per i kit scuola. Anche il capitolo manutenzioni è piuttosto sostanzioso: ben 1.039.000 euro, di cui 450mila per gli asfalti, 150mila agli edifici scolastici, 100mila per il campo di calcio ‘Torrione’, 80mila euro per l’adesione alle comunità energetiche rinnovabili, 50mila euro per la realizzazione di manufatti del carnevale, 38mila per il cimitero. Tra le altre spese importanti, figura quella di 100mila euro per l’elaborazione del Piano urbano strategico, vero asset dell’amministrazione comunale. Per il resto, il bilancio fotografa una città il cui indebitamento pro capite è diminuito da 317 a 290 euro per abitante. Estremamente positivo anche il dato sul ritardo dei pagamenti del Comune ai suoi fornitori, che è passato da 15 giorni del 2021 a quasi zero nel 2022. Su un risultato d’amministrazione di 35 milioni, i residui passivi ammontano a 23.450.000 euro: il debito è sceso al 25%, dato ampiamente inferiore alla soglia massima del 48%: ad essersi ridotti sono oltretutto i debiti fuori bilancio, scesi dal 0,26% al 0,10%. Diminuite anche le spese del personale, che ad oggi incidono per il 22,31%. Pellei esulta, infine, per lo stralcio dei residui attivi, ovvero delle entrate accertate ma che in passato non sono state riscosse: "L’ultima operazione di questo tipo era stata fatta nel 2014 – spiega l’assessore al bilancio - e in tal senso avevamo ricevuto anche una raccomandazione della Corte dei Conti. Abbiamo stralciato oltre 12 milioni, di cui 10,6 legati alla tassa sui rifiuti, 1,2 milioni ad accertamenti Imu e 465mila euro a sanzioni relative alla violazione del codice della strada".

