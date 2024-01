Un ’multiverso’ di attività:: "Molte dimensioni dell’autismo"

Si chiama ‘Multiverso: le molte dimensioni dell’autismo’ ed è un progetto degli Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23 e 24 dedicato all’inclusione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa, che durerà fino al 10 ottobre 2024, è stata presentata ieri mattina in sala consiliare dalla coordinatrice retionale Ats 21 Simona Marconi, dall’assessore al sociale Andrea Sanguigni e dai referenti delle molte realtà coinvolte. Il pacchetto è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla regione Marche con 343.574 euro solo per la provincia di Ascoli Piceno. Essa chiama in causa un’ampia rete di associazioni e cooperative quali la Casa di Asterione, Abilita, Amici Disparati, Angsa Marche, Cooss Marche, Lavoro Per, Logos, Michele Per Tutti, Omphalos e Pagefha, oltre che l’Ast 5 e il Centro Autismo. Come spiegato da Marconi, i quattro Ambiti hanno presentato un’unica soluzione progettuale, divisa in due tronconi. Da una parte, infatti, c’è la concessione di voucher da 750 euro alle famiglie che già beneficiano di contributi per interventi riabilitativi. Dopodiché sono previste iniziative per le quali hanno presentato domanda, finora, già 98 persone, di cui 73 under 21 e 15 sopra quest’età. Il ‘Multiverso’ quindi si compone di un ‘Four Seasons Camp’, con settimane di assistenza e socializzazione ‘diffuse’ e di altre azioni, come la ‘Socializzazione over 21’, che che prevede 15 fra uscite, visite guidate ed escursioni rivolte a giovani adulti. Con ‘Arte, sport e cura e interazione con gli animali’ si mettono sul piatto laboratori creativi, attività sportive e interventi assistiti con animali, comprendenti pratiche terapeutiche, ludiche ed educative. Si passa quindi alla ‘Formazione e inclusione lavorativa’, che pone in essere attività di socializzazione centrate sull’esperienza laboratoriale e lavorativa in ambito rurale. Questa misura include laboratori abilitanti e occupazionali.

Infine, l’intervento ‘Aver cura di chi si prende cura’ propone iniziative di formazione orientate a supportare, attraverso l’accrescimento delle conoscenze specifiche Asd, i familiari e i care giver dei beneficiari, tramite incontri di formazione laboratoriali, uno sportello virtuale e telefonico per genitori e care giver, parent training, formazione teorico-pratica ‘Aba’ (Applied Behavior Analysis) e giornate di aggiornamento. "Si tratta di una bellissima iniziativa, di cui andiamo molto orgogliosi – commenta Sanguigni – speriamo che il Ministero preveda fondi strutturali per dargli continuità nel tempo".

Giuseppe Di Marco