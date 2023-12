Un Natale di solidarietà. Zarepta, pranzo speciale:: "Mai nessuno indietro"

Un Natale all’insegna della solidarietà, quello vissuto alla mensa gestita dalla Zarepta. Tante persone, infatti, hanno ricevuto gratuitamente un pasto caldo e qualche sorriso anche nel giorno di festa, lo scorso 25 dicembre, grazie all’impegno di tanti volontari e soprattutto grazie al gesto straordinario dello chef Daniele Citeroni. Il titolare dell’osteria Ophis di Offida, come avvenuto anche nel 2022, ha deciso di mettersi a disposizione dei più bisognosi e, insieme al suo staff, ha preparato il pranzo di Natale per le oltre cinquanta persone che non avevano altro posto in cui andare se non alla mensa della Zarepta. Per l’occasione, è stato predisposto un ricco menù, rispettoso della tradizione ascolana: polentina e verza, tortino di riso, l’immancabile timballo, il roastbeef di tacchino, finocchi trifolati e infine il dolce. Insomma, pietanze da leccarsi i baffi e che hanno soddisfatto tutti gli ospiti della struttura. Il presidente dell’associazione, Raniero Isopi, in sinergia con il Comune, ha poi voluto regalare un panettone, una bottiglia di spumante e una gift card a tutti i commensali che sono intervenuti. Un piccolo omaggio natalizio, dunque, reso possibile anche dalle donazioni arrivate nell’ultimo periodo alla Zarepta sia dagli esercizi commerciali del territorio che da alcuni privati. Presente, come tutti gli anni, anche l’assessore comunale ai servizi sociali Massimiliano Brugni, intervenuto insieme al sindaco Marco Fioravanti e al presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli. C’era anche Babbo Natale.

"È stato bello condividere il Natale con gli amici della mensa – commenta Brugni –. Ringrazio tutti i volontari e lo chef Citeroni che ha preparato tante ottime pietanze. Essere presenti, anche da parte dell’amministrazione, ha rappresentato un segno di vicinanza. Quella vicinanza, comunque, che non abbiamo mai fatto mancare nel corso dell’anno a chi ne aveva bisogno. Ci tenevamo molto a festeggiare il Natale insieme a tutti gli ospiti. Continueremo sempre ad essere al fianco di chi si trova in difficoltà". Anche ieri, nella giornata di Santo Stefano, la mensa è rimasta aperta, con il pranzo offerto dal Gruppo Gabrielli. Un’azienda, questa, che offrirà anche il pranzo per il giorno di Capodanno, il prossimo primo gennaio. "Non lasceremo mai nessuno indietro – conferma Raniero Isopi, presidente di Zarepta –. Ringrazio davvero di cuore tutti i nostri volontari".

Matteo Porfiri