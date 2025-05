Un nuovo centro di aggregazione. Se ne parla in Consiglio comunale

Nel prossimo consiglio comunale di Cupra Marittima, del 20 maggio, sarà discussa la mozione presentata dal gruppo ‘Cupra per tutti’ che ha per tema: ‘Locale da adibire ad uso ludico-ricreativo all’interno del palazzo comunale’. Si tratta degli spazi a piano terra che per decenni hanno ospitato lo storico Bar Centrale sotto i portici. "Un centro di aggregazione comunale è un luogo pensato per favorire il confronto, la socializzazione e la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei giovani e dei ragazzi, attraverso attività ricreative, culturali, sportive e di informazione – scrivono i consiglieri – Un luogo di incontro e opportunità di sviluppo personale che svolge un ruolo importante nel contrasto all’isolamento e all’emarginazione". Il centro di aggregazione comunale potrebbe proporre l’offerta di un’ampia gamma di attività: spazi per il tempo libero, come aree dedicate a giochi di gruppo, biliardo, biliardino; laboratori creativi; spazi per l’informazione e l’orientamento come punto informativo per ragazzi e giovani, con consulenza su opportunità educative e formative". "Il Centro di Aggregazione Comunale – afferma il consigliere Claudio Carosi - è un progetto che ci tiene molto a cuore e che avevamo anche inserito all’interno del nostro programma di mandato elettorale: crediamo che i giovani siano il futuro del nostro paese e che sia fondamentale creare spazi dove possano esprimere le proprie idee, socializzare, e sviluppare le proprie potenzialità". I consiglieri Pulcini, Carosi, Di Mambro e Pomili, chiedono al Sindaco e alla Giunta di mettere in atto tutte le iniziative affinché la cittadinanza possa vedere la realizzazione di un ‘Centro di aggregazione comunale’ per bambini, adolescenti, e giovani, con il conseguente ripristino dei locali da adibire ad uso ludico-ricreativo. Ma. Ie.