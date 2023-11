Un nuovo concorso dedicato alle eccellenze di Monteprandone

Pubblicato il nuovo Bando di Concorso "Rosa Maria Novelli e Carlo Sgariglia" il contest ideato dall’Avis Comunale di Monteprandone per premiare le giovani eccellenze di Monteprandone che si distinguono nel campo scolastico e nel mondo del volontariato. Il contest è riservato agli studenti residenti a Monteprandone, iscritti con l’Avis locale, che conseguiranno la maturità a luglio 2024. Il nuovo concorso amplia le possibilità di partecipazione mettendo a disposizione, oltre alle tre Borse di Studio riservate agli studenti donatori, altre tre Borse di Studio rivolte agli studenti che per vari motivi, non risultano idonei alla donazione di sangue ed emocomponenti. Un’importante novità e un’opportunità per tutti i giovani che hanno il desiderio di vivere il mondo del volontariato, donando sangue o, quando ciò non è possibile, donando tempo, idee e competenze. Il bando di concorso ed i relativi moduli d’iscrizione sono consultabili sul sito del Comune e su quello dell’Avis di Monteprandone. Info 328.4150135.