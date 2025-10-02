Un nuovo distributore di benzina vicino al punto panoramico di ebike

Dopo circa 10 anni a Ripatransone tornerà un distributore di carburante gestito dal Comune su un’area messa disposizione dalla Banca BCC di Ripatransone e del Fermano. Un progetto partito nel 2022 e che adesso sta per concretarsi. L’amministrazione comunale, infatti, ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori che hanno un valore complessivo di 407.974 euro, per la realizzazione della nuova area di servizio nel centro abitato con erogazione di benzina, gasolio e postazione per la ricarica di auto elettriche con elevata autosufficienza energetica. Il progetto di fattibilità, approvato dalla Giunta l’anno scorso, prevede la posa in opera del chiosco, della pensilina e l’insegna di esercizio. L’impianto sorgerà sul terreno vicino all’ex Consorzio agrario. Il sindaco Alessandro Lucciarini ha ricordato che la normativa impedisce la presenza di distributori all’interno del perimetro dei centri storici e questo ha portato alla dismissione della precedente struttura. Il progetto, quindi, va avanti affinché i cittadini di Ripatransone possano avere un servizio indispensabile. Secondo le linee guida in fase di progettazioni, il nuovo impianto dovrebbe offrire un rifornimento a prezzi calmierati per gli abitanti di Ripatransone ma si dovrà studiare come poterlo attuare. Va ricordato che nell’area dove sorgeva il vecchio impianto di distribuzione il Comune ha investito circa 80 mila euro per un punto Bike con ricarica per le bici elettriche, un punto panoramico con cartellonistica illustrativa dei Sibillini e un insieme di sedute arredate anche per diversamente abili". Marcello Iezzi