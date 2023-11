Un nuovo laboratorio di analisi

Grazie alla collaborazione con Emotest sarà attivato a Montappone un centro prelievi. L’inaugurazione si terrà sabato 25 novembre e rappresenta un punto di partenza che potrà sfociare anche in altri servizi. "Sono stato contattato dalle Dirigenti della Centro Emotest di Piane di Montegiorgio – racconta il sindaco Mauro Ferranti – che mi chiedevano se era possibile rinnovare una veccia autorizzazione per svolgere servizi sul territorio che però non era mai partita. Avevamo già da tempo pensato a creare un servizio prelievi, quindi abbiamo cercato non solo di rinnovare l’autorizzazione, ma di renderlo operativo. Visto che i tempi erano maturi e che comunque l’Emotest ha un bacino di utenza qui nel Distretto del cappello e nei vicini comuni del maceratese, l’idea ha preso forma". Il Comune ha concesso i locali (ex ricovero in via 8 marzo), che sono stati ristrutturati secondo le necessità del personale della Emotest.