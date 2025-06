Un nuovo morcellatore per Urologia

Grazie all’acquisizione di un morcellatore di ultima generazione, si è completato il progetto di dotazione dell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ast di Ascoli, consentendo l’esecuzione della tecnica Thulep secondo gli standard internazionali. Il morcellatore, strumento essenziale per la fase di frammentazione dell’adenoma prostatico dopo l’enucleazione con laser al Tullio, si affianca al laser stesso, già in uso nel reparto diretto da Giulio Milanese. La tecnica Thulep è una procedura mininvasiva per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB), che consente un approccio transuretrale con vantaggi quali ridotto rischio emorragico, assenza di limiti di volume prostatico e degenza post-operatoria più breve. Il nuovo morcellatore, denominato ’Piranha’ per la sua efficacia nel triturare il tessuto prostatico, è stato acquistato grazie alla donazione dell’Aido di Ascoli, presieduta da Paolo Cappelli, nell’ambito del bando ’Dotazioni sanitarie per gli enti del terzo settore’ promosso dalla Fondazione Carisap. L’investimento, pari a circa 75mila euro, ha già permesso l’esecuzione di 15 interventi, tutti con esito positivo e senza complicanze. Il direttore Milanese sottolinea come la Thulep, grazie alla fibra laser al Tullio, consenta "il completo scollamento dell’adenoma dalla capsula prostatica e il successivo trattamento con il morcellatore, che ne facilita anche l’analisi anatomopatologica". Attualmente, solo le strutture di Ascoli, Fermo e Pesaro nelle Marche dispongono di tale tecnologia.

p.erc.