Un nuovo plastico per il progetto Ballarin

Non avrà colline ai lati, ma solo verde a raso: è questa la modifica principale decisa dall’architetto Guido Canali per il progetto preliminare del futuro Ballarin. Il prestigioso tecnico ha rivisto l’elaborato iniziale, che prevedeva declivi al posto delle tribune est e nord, da abbattere, e del lato ovest, dove peraltro insiste il muro protetto da vincolo storico. La modifica è emersa nel corso di un incontro, tenutosi alcuni giorni fa a Parma fra lo stesso Canali e alcuni referenti tecnici e politici dell’amministrazione comunale, fra cui il consigliere Gino Micozzi (Libera). Nel confronto è stato mostrato un nuovo plastico preliminare, dal quale risultano evidenti ulteriori variazioni, soprattutto nella disposizione delle oasi verdi, di cui una verrebbe posizionata di fronte alla curva sud e un’altra fra l’area ristoro e il confine nord della superficie. I giochi invece rimarrebbero a sud-ovest. A cambiare, insomma, è l’idea di ‘scrigno’ o di ‘bomboniera’ che era stata ipotizzata all’inizio. Nel complesso, però, la concezione rimane la stessa: del Ballarin si vuole fare un’area di verde pubblico attrezzato, per famiglie e anziani, provvista di arredi fantasiosi e di soluzioni per il comfort. Durante l’incontro, inoltre, è stato deciso che sul progetto lavorerà un neocostituito gruppo di tecnici comunali, che ora si trova a stendere il preliminare entro poche settimane, dopo il quale passerà alla redazione del progetto definitivo. La scadenza da rispettare, soprattutto, è quella dell’assegnazione dei lavori, che non dovrà andare oltre giugno 2023. "Rispetteremo le tempistiche – ha detto il sindaco Spazzafumo – all’elaborato iniziale sono state apportate delle modifiche, ma ho piena fiducia nell’equipe tecnico-politica che sta gestendo questo lavoro". Insomma, nessun passo indietro: la squadra di governo tira dritto, seguendo le decisioni prese mesi fa. Come dichiarato dallo stesso primo cittadino, infatti, l’ascolto delle istanze cittadine ha portato l’amministrazione a fare delle scelte. Tradotto: ogni polemica, ora, non serve a nulla. Quello che bisogna capire, invece, è quanto di questo progetto sia realizzabile con le risorse intercettate dall’ex sindaco: a disposizione ci sono circa 2,9 milioni lordi, fra Piano di resilienza e Fondazione Carisap. Negli ultimi giorni, a tal proposito, in maggioranza si sarebbe fatta strada l’idea di stornare parte dei fondi destinati al rifacimento del lungomare sul Ballarin. Sul lungomare, infatti, il comune ha chiuso i rapporti con l’attuale ditta e bandito nuovamente i lavori, facendo slittare la riapertura del cantiere a fine anno. Sul cambio di destinazione dei fondi, comunque, nulla è ancora stato deciso.

Giuseppe Di Marco