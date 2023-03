Un nuovo ponte sull’Ancaranese "Ecco i fondi, è un’opera strategica"

Il ponte sull’Ancaranese si farà. Il presidente della Provincia, Sergio Loggi, ieri ha organizzato, a Palazzo San Filippo, una conferenza stampa per presentare il progetto e per ribadire il lavoro di squadra che ha preceduto questo importante risultato. Per la realizzazione dell’opera, che rappresenta la via di comunicazione tra Marche e Abruzzo e le province Ascoli e Teramo, sono pronti ben 7,6 milioni di euro, ai quali verranno ad aggiungersi fondi già esistenti per circa 2,5 milioni. Verrà costruito un nuovo ponte, che non sarà solo funzionale, ma anche esteticamente bello. Il presidente della Provincia ha ribadito: "Fin dall’inizio del mandato, la problematica del ponte è stata da subito al centro dell’impegno dell’amministrazione provinciale che ha lavorato in stretta sinergia con tutte le autorità territoriali, le forze politiche, economiche e sociali del territorio e con il Commissario per la ricostruzione per conseguire un traguardo strategico per il Piceno. Il progetto è stato preceduto da un grande lavoro di squadra, in poco tempo sono stati recuperati anni di vuoto. Ringraziamo tutte le autorità e il commissario per la ricostruzione, il senatore Guido Castelli".

E’ una storia infinita quella del ponte sull’Ancaranese, ridotto in condizioni discutibili e sul quale si erano accese forti polemiche. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini, dal deputato Agusto Curti, consigliera regionale Monica Acciarri, dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, dal sindaco di Ancarano Angelo Panichi e i consiglieri Daniele Tonelli con delega alla viabilità, Marco Teodori con delega al bilancio e Luca Cristofori in rappresentanza di Castel di Lama. "Il costo complessivo dell’opera – ha chiarito Castelli – ammontare a circa undici milioni di euro. Siamo riusciti ad ottenere cifre così importanti perché questa è un’opera strategica per il ripristino della mobilità nelle zone del cratere. Nasce con i primi fondi del Piano Complementare Sisma per poi riconnettersi in un disegno strategico sulla viabilità di vasta portata che abbraccia più territori ed è in grado di fornire soluzioni concrete alle criticità con investimenti cospicui e mirati derivanti da risorse economiche di differenti tipologie. Da evidenziare infine che il ponte sull’Ancaranese sarà di tipo strallato unendo sicurezza, funzionalità ed estetica".

Maria Grazia Lappa