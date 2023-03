Un nuovo spazio dedicato a famiglie e associazioni

In un locale adiacente al centro per l’infanzia Pollicino, zona ex Ferriera di Grottammare, sorgerà un nuovo spazio per famiglie, servizi, associazioni del terzo settore del territorio. Con questo nuovo servizio l’assessore alle politiche sociali, Monica Pomili, intende rispondere, in generale ai bisogni delle famiglie del territorio, per offrire ai bambini nuove opportunità di socializzazione e ai genitori occasioni di sostegno al proprio ruolo educativo e di confronto con altre pratiche pedagogiche. Va evidenziato che il dottor Vinicio Alessandroni ha manifestato la volontà di collaborare con il Comune per rispondere alle necessità del territorio organizzando corsi gratuiti di accompagnamento alla nascita, promossi dal consultorio per rispondere alle esigenze delle donne in gravidanza. Corsi che offrono informazioni alle donne, ai loro partner e alle loro famiglie, per aiutarli a gestire il momento di transizione che la nascita di un figlio rappresenta, per favorire la consapevolezza della donna e della coppia, all’interno di un percorso di crescita personale che li avvii alla piena acquisizione del nuovo ruolo genitoriale.