Un nuovo spazio in centro per i giovani:: "Raccogliamo le idee"

Una stanza dedicata e affidata ai giovani di Montalto per rivitalizzare il centro storico attraverso un percorso partecipativo fatto di incontri e consultazioni pubbliche. Lo spazio scelto dall’amministrazione comunale è una stanza che si affaccia su piazza Umberto I, proprio a fianco alla Torre Civica già ristrutturata attraverso i fondi del Pnrr per ospitare l’Archivio Storico e una sala studi aperta ai giovani montaltesi. Un locale in precedenza utilizzato per l’agostana Notte delle Streghe e dei Folletti e nel tempo trasformato in magazzino, pronto ora a riprendere vita e a essere nuovamente vissuto. Nei giorni scorsi Amministrazione Comunale e Svem (Agenzia di sviluppo Regione Marche) hanno incontrato alcuni giovani del posto per lanciare un sondaggio online e arrivare, entro l’estate, a definire destinazione d’uso ed eventuale mobilio per allestire al meglio gli spazi a seconda delle necessità. "Per noi – ha detto Daniela Carlini, consigliera delegata al Turismo del Comune di Montalto – è importante raccogliere le idee dei giovani per costruire insieme il futuro di questo luogo e dello stesso paese. Vogliamo che il progetto sia condiviso al massimo".