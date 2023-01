"Un nuovo volto per Castel di Lama"

Con l’anno terminato da poche settimane per il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio è tempo di bilanci.

Sindaco, come è stato il 2022?

"Il bilancio è più che positivo, abbiamo centrato gli obiettivi. Sono soddisfatto, abbiamo lavorato tantissimo con risultati più che soddisfacenti e messo in campo tanti progetti che restituiranno un nuovo volto a Castel di Lama. Per lo più si tratta di progetti che hanno attinto ai fondi del Pnrr, che daranno nuovo smalto a questa città che merita. Abbiamo posto l’accento sui parchi, siamo intervenuti su quasi tutti, ne abbiamo realizzato uno nuovo, quello di via Trento e presto verrà realizzato anche a Sambuco. Abbiamo creato nuovi impianti sportivi per tutti i gusti e per tutte le età, la nostra attenzione adesso verrà posta anche sulle strade, grazie al Pnrr abbiamo a disposizione 300mila euro. Dopo che ci siamo insediati abbiamo riasfaltato tutta la Transcollinare, che collega la parte alta a quella bassa della città, che era in condizioni pietose, adesso porremo l’accento sulla sicurezza con nuovi interventi e rifaremo anche la balaustra. Riasfalteremo via Adige e via Europa, verranno sistemate anche strade periferiche pressoché abbandonate via Genova, Cabbiano, Valentino e quella di Scodalupo e verrà risistemata anche tutta la segnaletica orizzontale, anche sui tratti di strada asfaltati precedentemente. Abbiamo effettuato un importante intervento di riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica in quasi tutta la cittadina. Non ci siamo dimenticati del sociale mettendo in campo sostegni economici per fronteggiare il caro bollette per le famiglie più fragili".

Una mole importante di investimenti?

"Ci abbiamo messo tanto impegno e grazie alle progettazioni e alle risorse intercettate auspichiamo di raggiungere importanti risultati".

A primavera Castel di Lama torna alle urne.

"Stiamo preparando la squadra. C’è molto fermento, accanimento, questo mi fa pensare che siamo stati molto bravi e fastidiosi".

Ci sono attacchi anche piuttosto pesanti?

"Veniamo attaccati per le cose che facciamo, ma loro non possono raccontare niente, perché non hanno fatto nulla".

Maria Grazia Lappa