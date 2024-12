Un omaggio ai Queen. Stasera al Ventidio

Una favola quella di Freddie Mercury e dei Queen che tornerà a vivere stasera alle ore 21 al Teatro Ventidio Basso. Uno spettacolo denominato ‘Queen Rhapsody’ dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad ‘A Night at the Opera’, dal ‘Live Aid’ a Wembley. Con la regia di Daniele Sala per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia del rock e non solo. Alla voce, direttamente da ‘The Voice Of Italy’, ci sarà Beppe Maggioni.

Beppe come è nata questa band dedicata ai Queen?

"Ci siamo formati 25 anni fa tra Bergamo e Milano con un gruppo che poi nel tempo si è un po’ modificato. I Queen Rhapsody nascono dal brano manifesto della band di Freddie. ’Is this the real life? Is this just fantasy?’. Comincia così la canzone, l’azzardo più incredibile della storia della musica rock. C’è dentro di tutto, schegge di hard-rock, pop, glam, l’opera lirica, il settecento, la teatralità, le ansie esistenziali dell’uomo. E questo ci ha legato subito anche se dopo quarantatré anni dalla sua pubblicazione, nessuno è ancora riuscito a svelare il segreto del suo significato". Suonerete per la prima volta nel Piceno in un Teatro Ventidio Basso che vi accoglierà pieno di appassionati e di fan: che spettacolo sarà?

"Un nuovo spettacolo in cui musica, fascinazione visive e narrazione convivono in una formula più teatrale, una vera rapsodia pop, uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, regalando l’illusione di poter ’vivere per sempre’. Con me ci saranno Luca Rossi ala chitarra, Roberto Previtali alla batteria e Nitia Maccaferri al basso. Ci saranno alcune novità e delle chicche solo per il pubblico del nostro spettacolo che oltre ad avere tanti fan ha anche tantissimi giovani affascinati dalla musica senza tempo dei Queen".

Ci sono ancora dei biglietti disponibili alla Biglietteria del Teatro in Piazza del Popolo e sul circuito Ticketone.

Valerio Rosa