Un omaggio di fiori per le mamme

Una giornata all’insegna della bellezza e della condivisione ha trasformato ieri viale De Gasperi a San Benedetto del Tronto in un percorso tra arte, natura e divertimento, grazie all’evento ’Fiore di Via’, organizzato in occasione della Festa della Mamma. Fin dal mattino, gli artisti di ’Infioritalia’ hanno realizzato un’infiorata a terra di grande impatto, dedicata alla maternità, alla primavera e alla bellezza della natura. A seguire, tanti bambini hanno potuto partecipare a un’infiorata pensata appositamente per loro, imparando a creare con i petali. Molto apprezzato anche il laboratorio di lana terapia a cura dell’associazione Anteas, che ha coinvolto adulti e piccoli. Lungo il viale, il mercatino tematico ha proposto fiori, piante e oggetti artigianali. Spazio anche alla narrazione, con letture animate attraverso il teatro giapponese kamishibai, e un’attività in cui mamme e figli si sono ritratti a vicenda. La giornata si è chiusa tra trampolieri, artisti di strada e un ritrattista che ha immortalato i momenti più belli dell’evento.

e. l.