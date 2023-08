Un paio d’ore di lavoro e la dog beach torna fruibile

Hanno preso "due piccioni con una fava", peccato il ritardo con cui è stata compiuta l’attività. Sono bastate alcune ore di lavoro con la ruspa per dare una sistemata alla "Grottammare Dog Beach". Se questi lavori fossero stati eseguiti ad inizio stagione, si sarebbero evitati tanti commenti negativi, si sarebbe evitato di finire in televisione e si sarebbero accontentati tanti turisti che sono venuti al mare con il loro cane ed hanno trovato l’abbandono. Certo c’è ancora da fare. C’è da potare le tamerici che rischiano di schiantarsi per il peso delle chiome, c’è da salpare la passerella inglobata dalle erbacce, c’è da fare un po’ di pulizia nella zona perimetrale, ma intanto un passo in avanti è stato fatto. Con la ruspa è stata debellata la vegetazione che era nata nell’area ed è stato "cancellato" un pezzo di "Dog Beach", quella più nord, che era recintata e riservata ai cani di piccola taglia, che nessuno utilizzava. Un’operazione che ha permesso di smussare sensibilmente lo stoccaggio dei sassi accumulatesi in decenni. Ora l’impatto ambientale è meno forte e si potrebbero migliorare molto se si riuscisse ad ottenere, dalla Regione Marche, il prolungamento del moletto sulla sponda sud del Tesino.