"Un palazzetto pulifunzionale, dalle università alle associazioni"

Un luogo di interconnessione tra giovani, ma anche tra università, imprese, associazioni, scuole e agenzie formative. Si tratta del palazzetto polifunzionale che, quasi sicuramente, verrà realizzato nell’area dell’ex Carbon. A chiederlo, a gran voce, è stata la consigliera comunale Patrizia Palanca e la sua idea è stata pienamente appoggiata dal sindaco Marco Fioravanti. Il tutto, tra l’altro, a un mese ormai dall’inaugurazione della vasca di prima pioggia, che è stata già bonificata, in programma per il 16 maggio.

"Non parliamo di un semplice palazzetto – spiega la consigliera Palanca – ma di un insieme di strutture che potrebbero essere finalizzate alla collaborazione tra Its, università, Istruzione e Formazione Professionali, scuole superiori e aziende. L’area verrebbe trasformata in un vero e proprio campus, per intenderci, visto che lì vicino sorgerà anche il polo d’innovazione ‘C. Next Piceno’: questo occuperà una superficie di 15mila metri quadrati, capaci di ospitare oltre ottanta tra imprese e startup innovative. Di conseguenza, nel campus potremo formare i ragazzi e rilanciare, anche in questo modo, l’economia e l’occupazione su tutto il territorio".

Un progetto di grande portata, dunque, che verrà discusso ulteriormente nelle prossime settimane. Il campus in questione si articolerebbe su 27 ettari e consentirebbe, secondo la visione di Patrizia Palanca, di garantire uno sviluppo futuro congressuale qualificato della città. Tornando al palazzetto, poi, tale struttura potrebbe essere sfruttata anche per gli eventi, considerando il fatto che sotto le cento torri sono carenti i luoghi al coperto nei quali organizzare fiere, convegni e concerti. "Sono utilizzabili solo il teatro Ventidio Basso e il Filarmonici – conferma la consigliera Palanca –. Quindi un palazzetto, da questo punto di vista, sarebbe fondamentale per ogni appuntamento di carattere sociale e culturale che si intenda promuovere in città".

In merito all’ex Carbon, nei giorni scorsi si è svolto l’ennesimo sopralluogo da parte dello stesso sindaco Marco Fioravanti, accompagnato dall’assessore Marco Cardinelli, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e fare il punto sulla bonifica della vasca di prima pioggia. All’inaugurazione del prossimo 16 maggio tornerà ad Ascoli anche il commissario unico per la bonifica delle discariche, il generale Giuseppe Vadalà.

Matteo Porfiri