Un parcheggio multipiano all’ex tirassegno

Basta con il doppio senso in via Volta: la strada che taglia Marina di Sotto, così com’è, mette in difficoltà i veicoli in transito. È questo il mantra degli abitanti di zona, al quale il comune ha prospettato una duplice soluzione, ovvero l’apertura di via Lombroso, oppure l’acquisto del terreno su cui insiste l’ex tirassegno per farci un parcheggio multipiano. È quanto emerso nel corso dell’assemblea di comitato di quartiere tenutasi ieri sera all’hotel Relax, dove i residenti hanno fatto notare ai referenti dell’amministrazione comunale che così non si può continuare. Alla riunione, per il comune, hanno partecipato l’assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti e i consiglieri Barbara De Ascaniis e Umberto Pasquali. "La viabilità di via Volta è l’argomento principale di questa riunione – ha detto Paolo Piattoni - il doppio senso qui è pericoloso e non ha più senso di esistere, a meno che non venga trovato un altro posto in cui mettere i parcheggi. I pericoli connessi a questa impostazione stradale vanno scongiurati anche a fini turistici". Durante l’assemblea, il presidente di quartiere Alfredo Isopi e il vicepresidente Ernesto Piccinini hanno mostrato numerose immagini in cui le auto in transito sono state costrette a fermarsi per far passare quelle in direzione opposta. A rivelare i piani del comune è stato Pasquali: "Il comune punta ad acquistare il terreno dove insiste l’ex tirassegno per farci un parcheggio multipiano".

L’operazione, specifica il consigliere di maggioranza, si potrebbe attuare a valle di un accordo con il privato proprietario e con il demanio. Cosa cambierebbe in questo modo? I parcheggi verrebbero tolti da via Volta, e così le auto potrebbero passare senza intralci. In alternativa, l’idea è di aprire via Lombroso a viale dello Sport: questa strada garantirebbe ai residenti di zona di avere uno sbocco su una delle principali arterie stradali della città, e perdipiù in direzione sud. Di conseguenza, via Volta diverrebbe strada a senso unico in direzione nord. L’apertura di via Lombroso, peraltro, è una delle modifiche alla viabilità inserite nel piano particolareggiato ‘Marina di Sotto’, approvato anni fa dall’amministrazione comunale. Politicamente, il fatto che a rivelare le intenzioni del comune sia stato Pasquali, e non il vicesindaco Capriotti, mette in chiaro che peso abbia il socialista negli equilibri attuali dell’amministrazione. L’assessore ai lavori pubblici, dal canto suo, ha spiegato ai cittadini come si intende riqualificare il quartiere: "Abbiamo investito 450mila euro per rifare gli asfalti e vi è inclusa via Volta con relative traverse. Questa strada, inoltre, ha bisogno di qualche dosso, come quelli presenti in viale De Gasperi. Infine, sono stati stanziati 50mila euro per la piantumazione e sistemazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa".

Giuseppe Di Marco