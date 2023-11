Un parroco vicario al Ss Redentore

L’arrivo del vicario parrocchiale, don Luca Montelpare (37 anni) nella parrocchia del Ss Redentore, di Casette d’Ete, è stato un momento di festa per la comunità che ha accolto il primo, nuovo ingresso in parrocchia a distanza di 56 anni, da quando arrivò don Iginio Marcelli. E’ stato l’anziano parroco a riservare un abbraccio a don Luca: "Don Luca adesso si sposa con Casette e speriamo che resti qui a lungo". "Condivido una grande gratitudine per ciò che sto cominciando a ricevere. So qual è la direzione indicata dal ministero, ma bisogna impararla anche nella vita concreta" le parole di don Luca, ordinato prete da 4 anni: "Non ho ancora avuto ancora occasione di far parte di una comunità da ministro, per cui ho bisogno di imparare".