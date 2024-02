Un passante chiama i soccorsi: salvata una donna in ipotermia

Trovata nelle acque gelide del mare in zona Sentina, una donna di 78 anni è stata salvata nelle prime ore di ieri dalla capitaneria di porto e dal personale del 118. Il soccorso, quando ormai la donna era in stato di ipotermia, è scattato grazie ad un uomo che poco dopo le sette di ieri mattina stava passeggiando sulla riva del mare ed ha visto la donna in acqua coperta fino alle spalle. Il passante si è avvicinato ed ha cercato di parlarle, di farle qualche domanda, ma avendo ottenuto solo accenni di parole ha capito che la donna era in stato confusionale, così ha chiamato il 118 e la capitaneria di porto. I soccorsi sono arrivati velocemente e sono stati i militari della marina a tirarla fuori dall’acqua e ha consegnarla ai sanitari della potes – 118 che hanno subito provveduto a coprire la donna con speciali teli e ha portarla immediatamente al pronto soccorso in codice rosso, ma non corre pericolo di vita.

La donna, che risiede non molto distante dalla spiaggia, nella zona sud di Porto d’Ascoli, non aveva documenti, ma è stata identificata dalla nipote che, sentendo passare mezzi a sirena lungo la strada ed avendo visto la nonna uscire di casa presto, si è insospettita ed è corsa in spiaggia.

Sul posto è intervenuta anche una volante del commissariato di pubblica sicurezza, ma è la capitaneria di porto che si sta occupando del caso. I motivi che hanno spinto la donna, vestita, a inoltrarsi nel mare allontanandosi per alcuni metri dalla battigia, con le temperature rigide del mattino, non è stato ancora chiarito. Di certo il passante che ha notato la donna in acqua ed ha avuto la prontezza di avvicinarsi e capire che qualcosa di serio stava accadendo, ha evitato che si consumasse una possibile tragedia.

Ma. Ie.