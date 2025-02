Un percorso culturale a ‘Nuttate de lune’

Un percorso culturale con tanto di statua: è quanto si sta pensando di fare al giardino ‘Nuttate de lune’, che il comune ha intenzione di prendere in concessione dal Demanio. Fra le parti è in corso anche un confronto sul futuro dell’ex Galoppatoio: l’idea dell’ente comunale sarebbe di acquisirla, ma prima bisogna determinare il valore del terreno, e questo parametro potrebbe rendere l’iniziativa di difficile attuazione. È per questo che, nel frattempo, il comune porterà avanti la pratica del giardino che collega l’area del lungomare a quella del molo sud: una porzione strategica proprio perché ricercata dai turisti come meta di relax. Nelle prossime settimane, e probabilmente entro febbraio, il comune dovrebbe perfezionare quanto deciso nelle scorse settimane, stipulando con atto notarile l’affitto del lotto. Una volta acquisita la concessione, bisognerà capire cosa farne. Una parte della maggioranza vorrebbe realizzarvi un percorso culturale a tema naturalistico, installandovi anche una statua identificativa. Un utilizzo che non piace a tutti, visto che nelle vicinanze si trovano già diverse soluzioni simili, fra cui il monumento ‘Lavorare lavorare’, la Geneviève, la statua del pescatore e, in zona molo, quella del gabbiano Jonathan. Il tutto, comunque, fa parte di un piano più ampio di rilancio di questa importante zona. Infatti, se si riuscisse ad acquisire l’ex Galoppatoio, si potrebbe pedonalizzare viale delle Tamerici e fare di tutta quella superficie una vastissima ‘terrazza sul mare’, utilizzabile magari anche per concerti o eventi culturali. A corredo di ciò, verrebbero spostati i casotti di legno da viale Marinai d’Italia, e quella strada verrebbe aperta al traffico veicolare, come tratto di congiunzione fra la zona vicina al faro e quella del lungomare.

All’ex Galoppatoio, oltretutto, si sta pensando di portare un’alta scultura. Va detto però che su questa faccenda c’è ancora ben poco di concreto: a novembre i rappresentanti del comune e del Demanio si sono incontrati per discuterne, e dal confronto è emerso che la cessione dell’area è subordinata all’esecuzione di nuove verifiche sul terreno, come quella sul rischio di esondabilità. Ora quindi deve essere aggiornata la stima del lotto, che nel 2016 aveva un valore di 350mila euro, dopodiché si potrà parlare di cessione vera e propria. Non proprio una procedura semplice: questa impegnerebbe il comune per un anno, e ciò significa che il futuro della superficie potrebbe essere deciso dalla prossima amministrazione.

Giuseppe Di Marco