Un percorso horror tra zucche e mostri

Un percorso horror con figuranti in carne ed ossa pronti a spaventare perfino le persone più coraggiose. Ma anche laboratori per bambini e ragazzi, spettacoli con artisti di strada, teatro dei burattini, dj set e stand gastronomici con i prodotti tipici del territorio. Ci sarà di tutto nel ‘Villa Pigna Halloween Festival’, l’evento che è stato organizzato per la prima volta nella popolosa frazione di Folignano grazie a un’idea dell’associazione ‘Adrena Picena’. Quest’ultima è composta da alcuni giovani desiderosi di creare occasioni di aggregazione e di divertimento nel proprio paese. Collaborando con le associazioni ‘Ascoli +’ e ‘Ap Events’, nonché con l’amministrazione comunale folignanese e con ‘Sesto Piano’, è stata ideata la prima edizione del festival, in programma appunto ad Halloween, ovvero martedì dalle 16 fino a notte fonda. "Ci saranno iniziative dedicate a tutte le fasce d’età e a tutte le famiglie – conferma Valerio Viviani, presidente di ‘Adrena Picena’ -. Il percorso horror, ovviamente, sarà la caratteristica principale della manifestazione e verrà allestito dietro al PalaRozzi. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le aziende e le realtà locali che ci hanno dato una mano, oltre a Emidio Bollettini di ‘Ap Events’ per la disponibilità". Nello staff organizzatore, oltre allo stesso Viviani, ci sono anche tanti altri ragazzi del territorio: Mattia Mistichelli, Daniele Cossetti, Chiara Ceccarelli, Antonio Urbanelli, Manuel Gaspari e Tanya Mistichelli. Le varie iniziative che caratterizzeranno la serata saranno ad ingresso gratuito, eccezion fatta per il percorso horror che invece costerà cinque euro. Matteo Porfiri