Un percorso inclusivo che porta il nome dell’atleta Maria Scutti

A San Silvestro di Castorano, durante i festeggiamenti in onore di ‘Santa Madre Teresa di Calcutta’ si terrà l’inaugurazione, prevista per domani, del ‘percorso inclusivo’ all’interno del Parco di San Silvestro, che l’amministrazione comunale vuole intitolare a Maria Scutti, atleta paralimpica abruzzese, schermitrice, tennistavolista e nuotatrice, vincitrice di 15 medaglie, di cui 10 d’oro, ai Giochi paralimpici estivi di Roma 1960. "Stiamo definendo l’iter per dedicare questo spazio ad una donna, disabile, che con il suo spirito indomito ha dato lustro all’Italia, dimostrando che anche nelle avversità si può trovare la forza per credere in un futuro migliore – le parole con cui la sindaca di Castorano, Rossana Cicconi (foto) –. Una festa che, oltre al programma religioso, vivrà anche di serate all’insegna della buona musica e buon cibo".