Un percorso tra natura e storia

Si amplia notevolmente il progetto denominata ’Dalla Marina al centro storico di Marano’, finanziato nell’ambito del Progetto Integrato Locale (PIL) ’Borghi ospitali dal mare alle colline’. Si tratta della realizzazione di un percorso nella natura e nella temporalità storica di una città. Il sentiero, che è stato già realizzato, ma che il comune di Cupra Marittima vuole completare per renderlo ancor più fruibile, inizia nel parco di fronte alle scuole, a monte della Nazionale e arriva al borgo di Marano: la realizzazione è costata 125mila euro, progettato dall’architetto Massimo Sciarra e costruito dalla ditta Progeco. Ora l’amministrazione comunale ha ottenuto un secondo finanziamento di 127mila euro che serviranno per mettere completamente al sicuro il percorso, dotandolo di un’illuminazione con luci led, di un cancello superiore e di una scaletta di collegamento tra la fine del percorso e la piazzetta del Castello, con l’aggiunta di alcune opere di finitura di quelle già realizzate.

Gli amministratori, infatti, hanno ritenuto di non inaugurare l’opera, dopo la realizzazione, proprio perché avevano in mente di completarlo con altri investimenti al fine di rendere il percorso nella natura più sicuro ed attraente per residenti e turisti. "E’ un progetto cui stiamo lavorando da diversi anni e per questo ci teniamo moltissimo, grazie al finanziamento del PIl e adesso si intravvede la fine – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Con la riapertura del bando, che è stato finanziato dal Gal e dal Pil, abbiamo inserito le ulteriori opere. Adesso siamo impegnati per questo secondo stralcio. Un’opera che consente di riscoprire un’area verde nel cuore della natura, di arrivare dal mare al bellissimo paese alto facendo anche una buona attività fisica. Un nuovo spazio da vivere e non vediamo l’ora di renderlo accessibile".

I lavori potevano già essere stati ultimati, ma le piogge dei mesi di maggio e di giugno hanno rallentato le attività di cantiere. Secondo l’Ufficio tecnico del Comune i lavori dovrebbero iniziare a breve e si prevede che l’apertura del percorso in sicurezza possa avvenire entro la fine dell’anno. Per un cantiere che va a chiudersi altri sono in attesa di essere appaltati. Il più grande in assoluto sarà quello del polo scolastico, ma già si parla anche di messa in sicurezza di qualche tratto di mura castellane e di realizzazione del nuovo asilo.

Marcello Iezzi