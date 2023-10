Un photored per limitare la velocità. Gli automobilisti protestano

Sta suscitando non poche polemiche il Photored che nei giorni scorsi è stato installato lungo la Valtesino in comune di Ripatransone, nei pressi del ristorante Valle Verde. Tolti gli apparati della Provincia, che un paio di anni fa erano stati ritenuti non conformi alla normativa, ecco che arriva quello del Comune. Le telecamere per il rilevamento elettronico della velocità in postazione fissa, quindi attiva h 24, sono state installate dalla polizia locale dei Monti Azzurri con cui il comune è convenzionato. Da tempo gli agenti si erano "stanziati" in quel tratto di strada elevando una litania di sanzioni, alcune anche per un solo chilometro di velocità in più, fatti salvi i 5 di tolleranza previsti dalla normativa. "Abbiamo chiesto noi di montare il Photored in quel tratto di centro abitato – ha affermato il sindaco Alessandro Lucciarini –. Si tratta di 150 – 200 metri di rettilineo, dove ci sono le abitazioni e dove i mezzi sfrecciano. C’è gente che si lamenta, ma i residenti ci ringraziano perché a volte faticano ad immettersi sulla Provinciale per la troppa velocità con cui arrivano le macchine e i camion da mare e da monte. Al momento l’apparato non è ancora in funzione e quando lo sarà lo comunicheremo ufficialmente".

Intanto sui social infuria la polemica e a lagnarsi sono soprattutto gli automobilisti che percorrono quel tratto anche per 4 volte al giorno per recarsi a lavoro e che rischiano di lasciarci parte dello stipendio alla minima distrazione. L’accusato numero uno, ovviamente, è il Comune, ritenuto di voler fare cassa con i soldi dei cittadini che si alzano alle sei per andare a lavoro. "Le urgenze sono altre – scrive una residente – per esempio la sistemazione della Valtesino che proprio nel comune di Ripatransone ogni volta che piove si allaga con la terra che arriva dalla collina".

Marcello Iezzi