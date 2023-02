Un piano per i danni del ’nevone’

Dopo l’adozione da parte della Regione arriva anche l’approvazione del Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli riguardo il primo stralcio "Piano delle opere pubbliche - danni da neve" che giunge dunque allo step decisivo; dopo la firma di Castelli, infatti, i Comuni potranno dare il via alle operazioni finalizzate alla realizzazione delle opere. Relativamente al primo stralcio, la cifra è di 6.826.339 euro, per un totale di 17 interventi ricompresi nel "cratere nevoso" marchigiano, individuati come prioritari dagli stessi Comuni dopo la nevicata record del gennaio 2017, che lasciò dietro di sé danni su strade ed edifici pubblici, attività economiche ed abitazioni, sommandosi ai gravi disagi procurati dal terremoto.