Un piccolo tratto del maxi cantiere riaperto: da via Vidacilio a via delle Canterine

Inizia a prendere forma la nuova piazza Santa Maria Intervineas. I lavori per l’allestimento della nuova pavimentazione in pietra lavica volgono al termine e proseguiranno nei prossimi mesi risalendo tutto corso Trento e Trieste. Riuscire a chiudere il cantiere più grande della città resta l’obiettivo principale dell’amministrazione comunale per il 2023. L’intervento era iniziato ad inizio giugno con la sistemazione dei collettori della rete fognaria al quale erano seguiti il rifacimento delle condutture idriche e di quelle relative al metano. Dopodiché si era passati ai sottoservizi, comprendendo anche tutto il necessario per provvedere al collegamento della fibra ottica. Il prossimo step previsto a piazza Santa Maria Intervineas è la realizzazione dei marciapiedi in travertino. Sui lati della via vedremo anche una nuova illuminazione pubblica installata a terra e che prevede dei pali artistici che renderanno il tratto ancora più caratteristico. Intanto è stato aperto al transito il piccolo tratto che collega via Vidacilio e via delle Canterine.