Un pomeriggio con la poesia

Un pomeriggio con importanti autori italiani riuniti nell’ambito dell’iniziativa "Esodi, residenze digitali", coordinata da Lucilio Santoni. L’incontro si terrà sabato alle 15,30 con ingresso gratuito nell’Ospitale del paese alto di Grottammare. Ospiti che torneranno in presenza, per proseguire le conversazioni nate in quella sede e tirare le fila di discorsi già avviati: "Si tratterà di versi, ragionamenti, sussurri e lingue di vento per dire e capire il nostro tempo utilizzando lo strumento privilegiato della poesia, cioè di una parola che ha al suo interno una potente energia benefica", annuncia, Lucilio Santoni. Il pomeriggio sarà suddiviso in tre tavoli: "Il fuoco della poesia" con Antonio Alleva, Alessandra Corbetta, Gianfranco Lauretano e Flavio Santi; "Editoria e poesia", uno splendido connubio con Cristina Daglio, Mauro Ferrari e Marco Munaro; "Uno sguardo poetico dal cinema" con Marco Bertozzi.