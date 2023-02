Yoga, una disciplina millenaria per il benessere di spirito e corpo. Alla Rinascita un pomeriggio di pratica per tutti con consigli di lettura dedicati all’argomento con la maestra Federica Ranalli. "È la nostra mente a causare i nostri problemi, non le altre persone, non “il mondo esterno” è la nostra mente, con il suo flusso di pensieri pressoché costante, che pensa al passato e si preoccupa del futuro. Noi commettiamo il grave errore di identificarci con la nostra mente, pensando che questa sia la nostra identità, mentre in realtà noi siamo esseri ben più grandi" diceva Eckart Tolle. Ingresso libero ma posti limitati (max 20): prenotazioni alla mail: [email protected]

Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare un proprio tappetino da casa. Appuntamento lunedì 20 febbraio alle 18 alla libreria Rinascita di piazza Roma.