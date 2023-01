Un pomeriggio dedicato alla poesia di Franco Loi

Sarà un pomeriggio dedicato alla critica e alla recitazione delle poesie scritte dal poeta, Franco Loi, che per alcuni anni è stato presidente onorario, e al quale è dedicato il Premio letterario Nazionale Città di Grottammare, quello in programma domani, alle ore 18, presso l’Ospitale delle Associazioni, al Paese alto di Grottammare, ma anche in diretta facebook. L’evento gode del patrocinio del comune di Grottammare e vi parteciperà il sindaco Enrico Piergallini: non a caso Franco Loi era stato insignito della cittadinanza onoraria. Saranno presenti le figlie di Franco Loi, Francesca e Maddalena, ed un altro grande poeta, il marchigiano Umberto Piersanti. Con la conduzione è affidata alla sociologa Giovanna Frastalli, l’ingresso è gratuito. Dopo il saluto di Giuseppe Gabrielli, segretario del Premio Letterario Franco Loi, organizzato da Pelasgo 968, è previsto il momento della recitazione di alcune poesie, a cura di Elena Malta, Filippo Massacci e Rossella Frollà.