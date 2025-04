Un pomeriggio di letture per bambini

Il presidio Nati per Leggere di Offida propone un pomeriggio di letture a bassa voce rivolte a famiglie con bambini e bambine dai 0 ai 6 anni. L’appuntamento è per venerdì 11 aprile, alle 17, nella biblioteca comunale. Nati per Leggere è un programma nazionale, sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, che propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.