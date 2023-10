Un portale internet dedicato ai turisti. Così il paese vuole attrarre i visitatori

Si chiama "Vivi Massignano, emozioni di un Piceno da vivere insieme" il nuovissimo portale turistico della località collinare. La brand identity punta sul borgo, la sua storia, la cultura, la natura e il mare, elementi che hanno ispirato il progetto. "Analizzando il pittogramma si nota come abbiamo giocato abbinando varie forme e colori per rappresentare Massignano – spiega il sindaco Massimo Romani - Un territorio, in cui i palazzi storici, i tanti punti di interesse fanno respirare storia, ammirare e contemplare la cultura. Un territorio, dove vivere appieno la natura e il mare, un territorio che dona energia positiva. Vivi Massignano è un progetto che nasce dall’esigenza di far scoprire e far vivere la bellezza del borgo e del territorio". I visitatori possono conoscere anche le attività da svolgere come i tre "Anelli" da percorrere a piedi o in bicicletta: quello dei Mandorli e dei Lauri, quello di S. Pietro e infine quello della Diga.