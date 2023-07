Un portale per attrarre i turisti

Gli amministratori di Cupra credono sempre più nel turismo e stanno lavorando intensamente in questa direzione. N’è testimonianza la realizzazione del portale turistico che sta ricevendo centinaia di visualizzazioni ogni giorno. Nella finestra "alla scoperta di Cupra" vengono descritti la storia del paese con i suoi riconoscimenti come la Bandiera Blu, la Bandiera Gialle di comune ciclabile, la Bandiera verde di Comune adatto a bambini e famiglie e la Bandiera Lilla di località accessibile anche ai disabili. Sotto la voce "Cosa visitare" sono descritti il borgo di Marano, il Parco Archeologico e sotto la voce "Cupra sul Mare" si parla della Chiesa di S. Basso, del Museo Malacologico, di piazza della Libertà, della civiltà marinara. C’è anche una voce dedicata alle "Esperienze" dove di parla di Cicloturismo, di attività nautiche, di corsi di cucina, di fattorie didattiche. Completano il sito la pagina degli eventi estivi e non solo e un elenco delle attività ricettive e balneari. "Era un obiettivo che ritenevamo importante raggiungere che siamo riusciti a portare a compimento – spiega il sindaco Alessio Piersimoni – Un progetto mirato a dare un maggior risalto alle opportunità che i turisti trovano nel nostro paese. Oggi abbiamo, finalmente anche un "Visit Cupra Marittima" che moltissime amministrazioni hanno ed era importante per noi realizzarlo. Un portale che si interfaccia con gli altri esistenti nei siti istituzionali e con quelli di altre associazioni come Acot e Balneari. Un sito che viene aggiornato costantemente anche con gli eventi¬ e chi entra ha modo di conoscere la storia di Cupra e quello che a Cupra si può fare.