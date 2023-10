Un pranzo sulla costa a 55 anni dal diploma

Il tempo non piega i ricordi radicati nel sentimento di amicizia condivisa, anche se risalente ad un passato non recente. Ne è esempio il ritrovo dei diplomati negli anni 196869 all’Istituto d’Arte Preziotti di Fermo, che sabato si sono ritrovati per condividere una giornata all’insegna della piacevolezza. A distanza di quasi 55 anni dal raggiungimento del diploma, gli ex studenti si sono dati appuntamento al ristorante ‘Il Quadrifoglio’ di Porto San Giorgio, provenienti dal Fermano, dall’Ascolano, dall’Anconetano e anche da fuori regione tra cui da Roma, Udine e Vasto. Il nutrito gruppo di studenti, oggi madri, padri, nonni e nonne, nella condivisione del pranzo, ha ricordato aneddoti legati ai tempi della scuola, agli insegnanti e al preside di allora, rivolgendo un pensiero dolcissimo, a chi è venuto a mancare. La giornata di ricordi fatti di tempo che inesorabilmente passa, è stata impreziosita da sorrisi e racconti di storie personali a confronto, proseguendo fino al pomeriggio, quando era giusto scattare la foto ricordo dove a fare da cornice al tempo, c’è lo splendido mare di Porto San Giorgio. I diplomati del ’68’69 si sono salutati ringraziando la vita e dandosi appuntamento al prossimo ritrovo.

Paola Pieragostini