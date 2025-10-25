Un premio agli studenti:: "Sono il nostro futuro"

Nel corso della mattinata si svolgerà anche la cerimonia di consegna dei ’Premi di Studio 2025’. La Banca del Piceno con questa azione concreta mette in primo piano anche il futuro del nostro territorio. I riconoscimenti verranno consegnati agli studenti più meritevoli.

Gli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado che riceveranno il premio saranno: Simone Fares, Vittoria Angelici, Paola Di Mizio, Massimiliano Orsatti Piergallini, Mathias De Santis, Chiara Marcozzi, Rachele Ciancio, Chiara Pizi, Emma Catalini, Amanda Angelini, Elisa Silvestri, Alessia Di Stefano, Michela Collina, Benedetta Bernardini, Ania Paolini Angelini, Mary Chiappini, Sofia Traini, Francesco Torzolini, Marzia D’Angelo, Marta Antonelli, Caterina Clementi e Rita Giobbi.

Gli studenti più meritevoli che riceveranno il premio per aver conseguito la laurea di primo livello saranno: Alessandra Bianconi, Ivan Angeli, Marco Boccucci, Alessandro Pelliccioni, Antonella Feriozzi, Giulia Mancini, Marianna Massicci, Sylvi Piccioni, Alessandro Postacchini, Elisa Scaramucci e Alice Angelini.

Gli studenti che verranno premiati per aver conseguito la laurea specialistica saranno: Isabella Angelici Natalie Bianchi, Mary Merletti, Samuele Tommasi, Benedetta Bellagamba, Giammaria Marinangeli, Micaela Morganti, Pietro Mancini, Riccardo Valeri, Paolo Carassai, Rita Feriozzi, Giulia Marcozzi, Marco Manojlovic, Riccardo Catalini, Arianna Mancini, Marco Simonetti, Giulia Coccia, Giulia Angelozzi, Filippo Petrone, Benedetta Scaramucci e Giuseppe Marconi.

Gli studenti meritevoli premiati dalla Banca del Piceno per aver conseguito la laurea a ciclo unico saranno: Antonella Bianconi Giorgia Bisirri, Serena Ubaldi, Christian De Angelis, Jacopo Baiocchi, Giorgia Malavolta, Annalisa Filiaci e Nicolò Piergallini.

Infine, verranno premiati coloro che hano conseguito un Dottorato/Diploma di Specializzazione Post Laurea/Master Universitario: Eleonora Bellagamba; Eleonora De Laurentis, Francesco Caioni, Giulia Marilungo, Simona Corradi e Sara Candidori.

"Sono i ragazzi – ha detto il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati – il futuro del nostro territorio. La Banca mette in primo piano, premiandoli, i più meritevoli e sostenendo le nuove generazioni. Il nostro desiderio è che queste eccellenze possano mettere in pratica quanto appreso, il loro talento e le loro competenze, proprio qui, nel territorio piceno, per favorirne il rilancio e lo sviluppo. Non vogliamo che i nostri migliori giovani siano costretti a migrare in altre regioni o all’estero per trovare opportunità adeguate ai loro studi e alle loro ambizioni. Per questo motivo, la Banca del Piceno continua ad investire in maniera forte e concreta sui giovani, non con slogan di facciata, ma con azioni concrete, come questi Premi di Studio e con progetti mirati a connettere il mondo dell’istruzione con quello del lavoro locale".