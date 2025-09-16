Un premio ai giovani donatori: ecco le borse di studio Avis

L’Avis di San Benedetto ha consegnato le borse di studio ai ragazzi donatori che si sono diplomati a giugno 2025 negli istituti secondari di secondo grado di San Benedetto, istituite con l’obiettivo di premiare l’impegno e la dedizione allo studio, valorizzare le eccellenze ed avvicinare i giovani al mondo del volontariato e della donazione del sangue. "A scuola, come in Avis, ciascuno scopre se stesso e chi vuole essere, incontrando gli altri: congratulazione ai vincitori e grazie a tutti i partecipanti, voi giovani siete presente e futuro di questa associazione", ha detto nel suo intervento il presidente Marco Lorenzetti, che con alcuni componenti del direttivo, il tesoriere Marco Foglia e i consiglieri Luigi Assenti, responsabili del Bando delle borse di studio, e Sergio Del Moro, con la segretaria dell’Avis, Ilenia Marinelli, ha consegnato le borse di studio,in una affollata Sala Consiliare del comune di San Benedetto. I vincitori sono Alice Maria Rosetti, dell’ Iis Capriotti, Ludovica Antuono del Liceo Classico Leopardi, Chiara Romani del Liceo scientifico Rosetti, e per le stesse realtà scolastiche al secondo e terzo posto Dario Ceccarini e Liam Stasi, Raffaella Bruni e Vittoria Campanella, Federica Iotcu e Giorgia Maurizi. Borsa di studio anche a Luca Fenati dell’Iis Fazzini Mercantini, alla luce dell’istituzione di un’altra borsa di studio finanziata dal Rotaract Club di San Benedetto. La borsa di studio è stata consegnata dal presidente del club Alessandro Maria Bollettini, con Martina Gasparrini (presidente in carica all’epoca dell’evento), e la segretaria Valentina Massacci, alla presenza del nuovo dirigente scolastico, professoressa Saula Rosati. "Grazie all’impegno del Club, attraverso una raccolta fondi, è stata istituita una borsa di studio riservata agli studenti donatori iscritti a una sede Avis. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra associazioni e mondo giovanile possa trasformarsi in un incentivo alla solidarietà" ha detto il presidente Lorenzetti. Stefania Mezzina