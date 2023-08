Un premio alla carriera per il poeta cuprense Eugenio De Signoribus

La giuria del riconoscimento ’PontedilegnoPoesia2023’ quest’anno ha assegnato il premio Loi "alla carriera" al poeta cuprense Eugenio De Signoribus autore "extra ordinario" nel panorama della poesia contemporanea italiana e internazionale. Poeta della "parola giusta", della fedeltà all’amore per la lingua". È in questi termini che si può riassumere l’itinerario della scrittura di Eugenio De Signoribus, tra i poeti più discreti. Eugenio De Signoribus, insignito dei più prestigiosi premi, come si legge nella motivazione del premio, è l’unico poeta vivente al quale la Sorbona di Parigi ha dedicato una giornata di studio. A testimonianza del riconoscimento indiscusso che la sua poesia ha avuto fin dai primi suoi lavori con il consenso convinto di autori come Caproni, Volponi, Raboni, fino a Mario Luzi, Yves Bonnefoy e al filosofo Giorgio Agamben secondo il quale De Signoribus è "il più grande poeta civile della sua generazione". "L’amore per la lingua contiene gli altri amori" sostiene il poeta, allora sentimento e pensiero si traducono in una lingua capace di unire in armonia il linguaggio cólto e i dialettismi, il lessico comune. In sintesi una lingua capace di resistere ad ogni potere.