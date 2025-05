Un premio per l’ex terzino dell’Ascoli

L’ex terzino dell’Ascoli Silvio Camaioni, ha ricevuto l’altra sera a Teramo il prestigioso premio intitolato a Carmine Rodomonti, quale ‘Capitano per sempre’ della squadra biancorossa che domenica ha vinto i playoff di serie D e ora si candida per un eventuale ripescaggio in Serie C. A premiarlo al Parco della Scienza, il sindaco Gianguido D’Alberto davanti al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Il Premio Carmine Rodomonti, quest’anno era intitolato "Capitano per sempre", e sono stati celebrati con riconoscimenti 19 ex capitani del Teramo Calcio. Tra questi, particolarmente festeggiato è stato proprio Silvio Camaioni assieme a Bruno Piccioni, capitano negli anni d’oro della Serie C e Osvaldo Jaconi, diventato poi leggenda come allenatore del Castel di Sangro dei miracoli, del quale Gravina fu presidente. "Sono davvero emozionato e molto felice – ha ammesso Silvio Camaioni - Io ascolano di nascita, non ho mai smesso di amare il Teramo. Con l’Ascoli, ho debuttato e giocato per 5 campionati con un centinaio di gare alle spalle e con due reti, delle quali una memorabile, da 30 metri, contro il Lecce. Mi sono trasferito al Teramo nel campionato 1970/71 e ci sono rimasto 4 anni, collezionando 126 presenze e realizzando 6 gol. Grazie di cuore per questo premio che mi onora tantissimo".

Valerio Rosa