Un premio per Vespasiani

All’artista ripano Mario Vespasiani, è stata conferita la targa del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, per i suoi alti meriti artistici e umani. Un momento particolare per un pittore si è sempre speso a favore di un’arte intesa come elevazione di coscienza, come strumento in grado di unire ed esaltare i concetti di bene e bellezza. Mario Vespasiani è tra i pochissimi artisti viventi ad avere una prestigiosa reputazione anche al di fuori dell’ambiente artistico, al punto che ad oggi è l’unico cui hanno aperto le porte il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri e il Museo delle Medaglie d’oro di Roma. Altro momento toccante è stato quando la professoressa Paola Del Din, dall’alto dei suoi cento anni e dell’essere stata la prima donna paracadutista d’Italia, ha voluto firmare, sul retro, l’opera di Vespasiani che la ritrae