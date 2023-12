Un presepe a grandezza naturale

A Ripatransone è stato inaugurato il Presepe con statue a grandezza naturale. Per il secondo anno si tratta di una rappresentazione "diffusa" lungo tutto il corso, dalla piazzetta accanto alla Farmacia verso la caserma dei carabinieri. La capanna della natività è stata posta all’interno del bellissimo parco ex Acli, mentre le altre postazioni con pastori, mestieri vari, allevatori, sono disposte in vari angoli e piazze che si incontrano lungo la camminata. L’opera è stata realizzata da un gruppo di giovani di Ripatransone che hanno ristrutturato le statue danneggiate dal tempo, ne hanno costruite di nuove e poi hanno progettato le varie scenette che in questi giorni vengono ammirate dai visitatori che arrivano da tutto l’hinterland, nel rispetto della tradizione, che risale al 1970, quando Primo Angellotti realizzò le prime statue a grandezza naturale disposte nella piazza davanti al Comune.